التحالف العربي يقصف تعزيزات حوثية في صعدة

شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس الأحد، غارات جوية على ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، شرقي محافظة صعدة شمالي البلاد.

وقالت المصادر، إن الغارات استهدفت تحركات لميليشيا الحوثي، كانت في طريقها لتعزيز عناصرها في جبهة كتاف، وفقاً لما ذكره موقع "سبتمبر نت" الأحد.

وأسفرت الغارات عن تدمير عدد من عربات الميليشيا، ومصرع وجرح من كان على متنها.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" فجر الخميس بدء عملية عسكرية للتحالف استهدفت الحوثيين في اليمن. ونفذ التحالف االعسكري بقيادة السعودية أول عملية استهداف نوعية في شمال محافظة الحديدة ودمر بالفعل أربعة مواقع تابعة للحوثيين، وفق تصريح المتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي.

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ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" عن المتحدث باسم قوّات التحالف العقيد الركن تركي المالكي قوله إن "القوات المشتركة للتحالف نفذت فجر اليوم (الخميس) عملية استهداف نوعيّة شمال محافظة الحديدة ضد أهداف معادية تتبع للمليشيا الحوثية الإرهابية تهدد الأمن الإقليمي والدولي".

وأوضح أن "الأهداف المدمرة شملت 4 مواقع لتجميع وتفخيخ الزوارق المسيرة عن بعد وكذلك الألغام البحرية، حيث يتم استخدام هذه المواقع لتنفيذ الأعمال العدائية والعمليات الإرهابية التي تهدد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر".

وتابع المالكي "المليشيا الحوثية الإرهابية تتخذ من محافظة الحديدة مكانا لإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار والزوارق المفخخة والمسيرة عن بعد وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائيا، في انتهاك صريح للقانون الدولي الإنساني وانتهاك لنصوص اتفاق (ستوكهولم) واتفاقية وقف إطلاق النار بالحديدة".