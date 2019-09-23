فرنسا: خفض التوتر بين أمريكا وإيران على رأس أولوياتنا

وقال لو دريان للصحافيين: "الاجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الإيراني حسن روحاني ليس الهدف الأول. هدفنا الأول يتمثل فيما إذا كان بإمكاننا استئناف مسار خفض التصعيد مع مختلف الأطراف".
وتأتي اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لهذا العام في وقت حرج بالنسبة للفلسطينيين عقب تعهد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية.
كما تأتي في ظل استمرار تأزم العلاقات بين السلطة الفلسطينية والإدارة الأمريكية منذ إعلان الرئيس دونالد ترامب الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل نهاية عام 2017.
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