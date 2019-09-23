وأعلن مستشفى ”تل هشومير“ الإسرائيلي مصرع المستوطنة ”نينا جنيسدنوفا“ 74 عامًا، متأثرة بجراحها التي أصيبت بها من صاروخ أطلق من غزة وسقط على مبنى مباشرة في مدينة عسقلان خلال تصعيد نوفمبر 2018. بحسب القناة العبرية 13.
وكانت الفصائل الفلسطينية قد أطلقت مئات الصواريخ في جولة التصعيد الماضية، بعد قصف إسرائيلي استهدف عددًا من البنايات السكنية في غزة، حيث وُصفت جولة التصعيد بأنها الأشد ضراوة منذ حرب عام 2014، مما أدى لإصابة عشرات المستوطنين.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل مستوطنة إسرائيلية متأثرة بجراحها جرّاء صاروخ أطلق من غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.