مقتل 15 مسلحًا في مداهمة أمنية بالعريش المصرية

وأكدت مصادر أمنية، أن العناصر كانت تختبىء داخل أحد الشاليهات.
وعلى إثر المعلومات التي توافرت لدى جهاز الأمن الوطني بوزارة الداخلية قامت قوات من مكافحة الإرهاب وقوات قتالية من الأمن المركزي بتحديد مكان اختبائهم ومداهمته.
وفور وصول القوات أطلق المسلحون النار بكثاقة على القوات مما دفعهم للرد عليهم ما أسفر عن مقتل 15 مسلحا وضبط كمية من الأسلحة والمتفجرات، وتم نقل الجثث لمستشفى القصاصين بالإسماعيلة.
وتعد مدينة العريش من المناطق الملتهبة في مصر وينشط فيها تنظيم ”ولاية سيناء“ الموالي لتنظيم ”داعش“.
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