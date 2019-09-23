ونقلت الصحيفة عن مصادر قريبة من الملف، قولهم إن تحليل بيانات أنظمة GPS، من شأنه تمكين محققين من تتبع مسار الطائرات المسيرة والصواريخ التي استخدمت في هجوم 14 سبتمبر، حتى أماكن إطلاقها التي تؤكد الرياض وواشنطن أنها تقع في إيران، الأمر الذي تنفيه طهران بقوة.
وبحسب الصحيفة، فإن عمل الخبراء من مختلف دول العالم، بما فيها الولايات المتحدة وفرنسا، إضافة إلى خبراء الأمم المتحدة، على دراسة أنظمة الملاحة، يشكل جزءا من تحقيق أوسع نطاقا وأكثر تكلفة يضم جهودا لتحديد الأرقام المتسلسلة للأسلحة.
وذكرت "وول ستريت جورنال" أن مسؤولين سعوديين وأمريكيين اعترفوا بأنهم قد يحتاجون إلى أدلة دامغة لا يمكن التشكيك فيها تشير إلى وقوف إيران وراء الهجوم، من أجل الرد عليه. وهذا ما يجعل الخبراء يركزون على أنظمة الملاحة، آملين في "عصر" أكبر قدر ممكن من المعلومات منها.
كانت هذه تفاصيل خبر خبراء يبحثون عن أدلة دامغة تشير إلى الجهة التي شنت هجوم "أرامكو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.