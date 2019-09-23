اتصال هاتفي بين "أردوغان" و"ترامب".. ماذا دار فيه؟

وأوردت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية أن أردوغان وصل، يوم السبت، إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وبحسب الوكالة، فمن المتوقع أن يعقد رئيسا البلدين لقاء على هامش اجتماعات الدورة.
ومن أبرز المشكلات العالقة بين أنقرة وواشنطن شراء تركيا منظومات الصواريخ الروسية للدفاع الجوي (إس-400)، الأمر الذي أشعل غضب الولايات المتحدة، وفشل محاولات السلطات التركية للحصول على موافقة أمريكية لتسليم الداعية المعارض المقيم في الولايات المتحدة، فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بالإرهاب والوقوف وراء محاولة انقلاب عام 2016.
كما أبدت تركيا أكثر من مرة معارضتها القوية للدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة للمقاتلين الأكراد في سوريا، الذين تعتبرهم أنقرة "إرهابيين" على صلة بحزب العمال الكردستاني المحظور.
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