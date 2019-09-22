تحالف دعم الشرعية يقصف تعزيزات حوثية في صعدة

شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس الأحد، غارات جوية على ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، شرقي محافظة صعدة شمالي البلاد.

وقالت المصادر، إن الغارات استهدفت تحركات لميليشيا الحوثي، كانت في طريقها لتعزيز عناصرها في جبهة كتاف، وفقاً لما ذكره موقع "سبتمبر نت" الأحد.

وأسفرت الغارات عن تدمير عدد من عربات الميليشيا، ومصرع وجرح من كان على متنها.

وكانت قد أعلنت قوات التحالف العربي، الجمعة 20 سبتمبر، أنها بدأت بتنفيذ عملية عسكرية نوعية شمال محافظة الحديدة؛ لتدمير أهداف عسكرية مشروعة تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية.

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وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، أن القوات المشتركة للتحالف نفذت فجر الجمعة عملية استهداف نوعيه شمال محافظة الحديدة ضد أهداف معادية تتبع للمليشيا الحوثية الإرهابية تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

وأوضح العقيد المالكي، أن الأهداف المدمرة شملت عدد 4 مواقع لتجميع وتفخيخ الزوارق المسيّرة عن بعد وكذلك الألغام البحرية، حيث يتم استخدام هذه المواقع لتنفيذ الأعمال العدائية والعمليات الإرهابية التي تهدد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

وأضاف العقيد المالكي، أن المليشيا الحوثية الإرهابية تتخذ من محافظة الحديدة مكان لإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار والزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائياً، في انتهاك صريح للقانون الدولي الانساني وانتهاكٍ لنصوص اتفاق (ستوكهولم) واتفاقية وقف إطلاق النار بالحديدة.

وأكد على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف لها الحق المشروع باتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأهداف العسكرية المشروعة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية مع استمرار دعمها لكافة الجهود السياسية لتطبيق اتفاق ستوكهولم وإنهاء الانقلاب.