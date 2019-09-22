اتحاد نقابات عمال السودان: تضمين الحد الأدنى للأجور في موازنة 2020

كشف رئيس اتحاد عام نقابات عمال السودان، يوسف علي عبد الكريم عن تضمين الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة في موازنة العام المقبل
وأوضح عبد الكريم في تصريحات صحفية اليوم “الأحد” أن الاتحاد طلب لقاء وزير المالية خلال الأيام المقبلة لمناقشة الترتيبات اللازمة لتنفيذ الحد الحد من الأجور في ميزانية 2020، وأشار إلى مذكرة رفعها الاتحاد لوزير المالية والتخطيط الاقتصادي بهذا الشأن.
وفي سياق أخر نفى عبدالكريم أن تكون وزيرة العمل أدلت بأي تصريح بشأن حل النقابات، وأكد رفض الاتحاد لأي اتجاه لحل النقابات المنتخبة على مستوى السودان في الفترة من 2016-2021م.
وقطع بأن الاتحاد سيتعامل مع أي اتجاه لحل هذه النقابات بقوة القانون ، ونوه إلى أن الاتفاقيات الدولية كافة تمنع منعاً باتًا تدخل السلطة في العمل النقابي بالحل أو التجميد أو أي تدخل آخر
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