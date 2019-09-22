الجيش الوطني الليبي: نرصد تحركات الإرهابيين في جميع الأراضي الليبية

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن العمليات التي توم بها قوات الجيش مستمرة ضد المليشيات الحوثية في طرابلس.

وأكد المسماري، خلال مؤتمر صحفي له اليوم الأحد،

تحركات الإرهابيين في جميع الأراضي الليبية

أن غارة أمريكية استهدفت مسلحي داعش في مدينة مرزق الليبية، مشيراً إلى أن الجيش يرصد بدقة

وأوضح المتحدث، أن الجيش الوطني الليبي حقق مكاسب ميدانية جديدة على عدة محاور في طرابلس وسط انهيار في صفوف الميليشيات الإرهابية المدعومة من إيران.

وأصاف: هنالك مرتزقة أجانب يقاتلون إلى جانب ميليشيات طرابلس، وسلاح الجو الليبي مستمر في توجيه الضربات على مواقع تلك التنظيمات الإرهابية.