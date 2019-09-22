الجيش الوطني الليبي: نرصد تحركات الإرهابيين في جميع الأراضي الليبية

وأكد المسماري، خلال مؤتمر صحفي له اليوم الأحد،أن غارة أمريكية استهدفت مسلحي داعش في مدينة مرزق الليبية، مشيراً إلى أن الجيش يرصد بدقة تحركات الإرهابيين في جميع الأراضي الليبية.
وأوضح المتحدث، أن الجيش الوطني الليبي حقق مكاسب ميدانية جديدة على عدة محاور في طرابلس وسط انهيار في صفوف الميليشيات الإرهابية المدعومة من إيران.
وأصاف: هنالك مرتزقة أجانب يقاتلون إلى جانب ميليشيات طرابلس، وسلاح الجو الليبي مستمر في توجيه الضربات على مواقع تلك التنظيمات الإرهابية.
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