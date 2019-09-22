عرمان : اجتماعات القاهرة تبحث إمكانية تأسيس جيش سوداني موحد

أنطلقت في مصر اجتماعات الجبهة الثورية في السودان للمشاورات حول ترتيبات عملية السلام في البلاد وتفاصيلها، بعد توقيع اتفاق المبادئ بين الحكومة والحركات المسلحة في جوبا الأسبوع الماضي، فيما نوه القيادي في الجبهة الثورية السودانية ياسر عرمان بأن الاجتماعات تبحث إمكانية تأسيس جيش سوداني موحد.

وقال القيادي في حركة “العدل والمساواة” محمد شرف،بحسب “العربية ” إن الاجتماعات التي تعقد في مدينة العين السخنة السياحية شرقي القاهرة، قد تتوسع برعاية مصرية وتشمل أطرافاً إقليمية أخرى مهتمة ولها تأثير بالشأن السوداني ودول الجوار الإقليمي.

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وبحسب قناة “العربية”، قال القيادي في الجبهة الثورية السودانية ياسر عرمان، إن اجتماع العين السخنة الذي يجمع كلا من المجلس القيادي للجبهة الثورية وممثلين عن جنوب السودان، يبحث إمكانية تأسيس جيش سوداني موحد يجمع كل التركيبات السودانية دون إقصاء أو تهميش.

وقال عرمان إن الاجتماع يبحث كيفية الوصول إلى مخرج استراتيجي لقوى الكفاح المسلح جنوب السودان، لتصبح جزءاً من العملية السياسية في السودان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)