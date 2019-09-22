(40) لقاءً ثنائياً لـ”حمدوك” بنيويورك

التاريخ: 22-سبتمبر-2019
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توقعت مصادر دبلوماسية عقد رئيس الوزراء، د. عبدالله حمدوك، أكثر من (40) لقاء ثنائياً خلال مشاركته في أعمال الدورة (74) للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك.
وأوضحت المصادر أن الدبلوماسية السودانية قامت بترتيب لقاءات لرئيس الوزراء مع بعض قادة دول العالم وممثلين بالأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية ومسؤولين من دول أوروبية، وقالت المصادر، بحسب المركز السوداني للخدمات الصحفية، إن اللقاءات ستركز بشكل مباشر على المجريات التي تشهدها الساحة السودانية، بجانب مناقشة رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وإعفاء الديون الخارجية، بجانب مسار عملية استكمال السلام مع الحركات المسلحة.
وأوضحت المصادر أن لقاءات حمدوك بنيويورك ستعود بالنفع والخير على الشعب السوداني، وستظهر نتائجها في معاش الناس، وتحقيق تطلعاتهم المنشودة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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