بالفيديو : بفوز خارج الديار .. المنتخب الوطني يضع قدماً في نهائيات أمم أفريقيا للاعبين المحليين “2020”

خطف منتخبنا الوطني الأول للمحليين فوزاً مهماً 1-0 من مضيفه التنزاني، مساء اليوم الأحد، على الملعب الوطني بالعاصمة التنزانية دار السلام، وذلك في ذهاب تصفيات المرحلة الأخيرة المؤهلة لكأس أمم أفريقيا للاعبين المحليين “الشان 2020”.

أحرز الهدف الوحيد لمنتخب السودان مهاجمه ياسر مزمل في الدقيقة 60 , وخاض السودان المباراة بتشكيله الأساسي الذي ضم الحارس علي عبد الله أبو عشرين، ورباعي الدفاع عبد اللطيف بويا وأمير كمال وأطهر الطاهر وأحمد آدم، وثنائي المحور نصر الدين الشغيل “القائد” وأبو عاقلة عبد الله، وفي صناعة اللعب والهجوم ياسر مزمل ونزار حامد ورمضان عجب بحسب متابعات محرر (أخبار الخليج 365) .



ولم يغير منتخب السودان أسلوبه حتى نجح المتألق رمضان عجب في قيادة هجمة مرتدة على الجانب الأيسر، وعكس كرة زاحفة للجناح ياسر مزمل أمام المرمى، فسدد الأخير في القائم لترتد مرة أخرى إلى عجب الذي تابعها بتسديدة في المرمى بحلول الدقيقة 60.



وقطع السودان شوطاً في الوصول لنهائيات الشان 2020، وسوف تقام مباراة العودة بالخرطوم يوم 18 أكتوبر المقبل.