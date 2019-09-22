الكاردينال يعلن إقتراب المفاجأة وبرقو يرفض الإتهامات

التاريخ: 22-سبتمبر-2019
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أكد حسن برقو رئيس لجنة المنتخبات الوطنية أنه فوجئ عقب عودته من الجنينة عن الأنباء المتداولة أنه قد تسلم مبلغ سبعة ونصف ألف يورو من رئاسة الجمهورية ولم يقم بتوريد المبلغ للإتحاد العام أو يقوم بتقدم مستندات لصرف المبلغ وقال برقو إدا كان هناك سؤال في هذا الامر يرجع لرئاسة الجمهورية التي تتعامل مع المؤسسات وليس الأفراد وقال إنه يعلم دواعى هذا الخبر وأسبابه و يهدف إلى تشويش سمعة الإتحاد العام الذي ظل رئيسه يفتخر بالأمانة والنزاهة .
ومن جهة أخرى قال رئيس الهلال الكاردينال أن قروبات الهلال لم تقدم دعماً مالياً ولا فكرياً وقال إنه قدم لشعب الهلال الكورة والمقصورة والجوهرة والقناة وهناك مفاجأة داوية في الطريق وبحسب صحيفة الدار قال إن قدامى لاعبي الهلال قد بعث له رسالة قال فيها رجع لينا هلالنا وقال إنه لا يفكر في ترشيح نفسه لرئاسة الهلال لأن الهلال بعد عامين سيتحول شركة مساهمة وقال الفريق سر الختم رئيس المجلس الإستشاري بالهلال أن الفريق ينعم بالإستقرار الإداري والمادى قياسا لما يدور في الأندية الأخرى.
الخرطوم:(أخبار الخليج 365)
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