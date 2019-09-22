وصول أكثر من (129) ألف طن من المشتقات البترولية لبورتسودان

التاريخ: 22-سبتمبر-2019 فى : اقتصاد 51 مشاهدة Advertisements كَشَفَت إدارة ميناء بورتسودان للمُشتقات النفطية، عَن تَفريغ (3) بواخر للمُشتقات النفطية بحُمولة تصل لأكثر من (129) ألف طن تشمل الجازولين والبنزين وغاز الطبخ، بجانب الفيرنس. وأوضح مدير ميناء الخير للنفط عثمان قرشي محمد حسب (أس. أم. سي) اليوم (الأحد)، عن تفريغ باخرة بنزين بحُمُولة (37.700) طن متري، فيما يجري تفريغ جازولين بحمولة (42) ألف طن، بجانب باخرة أُخرى من الفيرنس بحُمُولة (44) ألف طن وغاز الطبخ (5500) طن، وتوقّع وصول باخرة جازولين أخرى الى ميناء بورتسودان أمس، وأكّد قرشي انسياب عمليات تفريغ المُشتقات بصُورةٍ جيِّدةٍ، وأوضح أنّ الميناء جَاهِزٌ لاستقبال أيّة كميات من الوقود وتفريغها في أسرع وقتٍ. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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