“السيادي” يعد بتطوير تجارة الحدود عبر غرب دارفور

وعد عضو مجلس السيادة، رئيس اللجنة الاقتصادية، اللواء ركن (م) إبراهيم جابر، يوم الأحد، بحل مشاكل ولاية غرب دارفور، بجانب المساهمة في تطوير تجارة الحدود مع الولاية، وقيام المنطقة الحرة.

وبحث اللواء جابر، بمكتبه في القصر الجمهوري، بحسب الشروق – مع والي غرب دارفور المكلف، اللواء عبدالخالق بدوي محمود، الموقف الاقتصادي بالولاية وتجارة الحدود وتطويرها، فضلاً عن قيام المنطقة الحرة، بالإضافة إلى زيادة حصة الولاية من المواد التموينية والبترولية، وتعهد جابر بتوجيه جهات الاختصاص بتنفيذ ذلك.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)