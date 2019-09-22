بالفيديو :نجمة النيل الأزرق نسرين النمر ترفض عرضاً لتقديم برنامج لقناة الجزيرة القطرية وتكشف الأسباب

كشفت المذيعة بقناة النيل الأزرق نسرين النمر عن أسباب رفضها للعرض الذي تقدمت به قناة الجزيرة القطرية للالتحاق بها موضحة بأن العرض الذي تقدمت به القناة كان خاص بتقديم برنامج (المساء) من السودان مشيرة إلى أن ظروفاً خاصة منعتها من قبل الالتحاق بعدد من تلفزيونات اقليمية غير الجزيرة تقدمت اليها بعروض للالتحاق والعمل بها.

وعزت النمر رفضها للعمل خارج السودان لارتباطها الأسري بجانب أعمالها حيث قالت : (أنا شخصياً عندي قرار بانو أنا مرتبطة بأسرتي الكبيرة وأسرتي الصغيرة في السودان إضافة لان عندي استثمارات في السودان وعندي شغل كتير ما بقدر انتقل بيه).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)