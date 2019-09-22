الدقير يُطالب بإقالة والي جنوب دارفور على خلفية أحداث نيالا

التاريخ: 22-سبتمبر-2019
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طالب رئيس حزب المؤتمر السوداني بضرورة إقالة والي جنوب دارفور المُكلف على خلفية الأحداث التي شهدتها عاصمة الولاية “نيالا” .
وشهدت مدينة نيالا اليوم “الأحد” احتكاكات بين الشرطة ومحتجين -غالبيتهم من الطلاب- في ظل أنباء عن استخدام الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، وتواصلت التظاهرات في حاضرة الولاية “نيالا” لليوم الثاني على التوالي، جراء ندرة الخبز والوقود.
وقال الدقير في تغريدة بـحسابة على “تويتر” مساء اليوم الأحد إن العنف المُفرط في مواجهة تلاميذ المدارس المُحتجين سلمياً على شُح الخبز وغلائه إدعاء بائس لسلوك النظام المُباد الإستبدادي، وأضاف “الإدانة ليست كافية بل الإقالة الفورية للوالي ومُحاسبة الذين لم يفهموا أن عهد الإستبداد والقمع قد ولّى”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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