وزير العدل يشارك في الدورة “42” لحقوق الإنسان

يشارك وزير العدل، د. نصر الدين عبدالباري، في اجتماعات الدورة (42) لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، ويرافقه مقرر المجلس الاستشارى لحقوق الإنسان، د. أسامة محمود حميدة، ورئيس إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية.

ويقدم وزير العدل بيان السودان أمام الدورة 42 ويتناول فيه التطورات الدستورية والقانونية وتشكيل هياكل السلطة والحكم المدني في السودان, إضافة إلى التطورات الإيجابية في مجال حقوق الإنسان وإحكام الحقوق والحريات في الوثيقة الدستورية.

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ويتناول البيان بحسب الشروق – انخراط السودان في مفاوضات مع الوفد الفني للمفوضية السامية لحقوق الإنسان لإنشاء مكتب حقوق الإنسان في السودان بصلاحيات كاملة وقدرة للوصول إلى كل المناطق في السودان .

ومن المتوقع أن يتم التوقيع على اتفاق فتح مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالخرطوم، وذلك في مدينة نيويورك، بحضور رئيس مجلس الوزراء المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة .

ويلتقي الوزير على هامش الاجتماعات، بالمجموعة العربية والمجموعة الأفريقية والمجموعة الأوروبية، وأيضاً المجموعة الإسلامية في مجلس حقوق الإنسان، بغرض التفاكر وإطلاعهم على التطورات في السودان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)