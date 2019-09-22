“المالية” تسعى لزيادة الإيرادات في ميزانية 2020

التاريخ: 22-سبتمبر-2019
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أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، د. إبراهيم أحمد البدوي، سعي الوزارة إلى زيادة الإيرادات في ميزانية 2020م حتى تتمكن الحكومة من زيادة الدعم الاجتماعي, وكشف عن اتجاه الدولة لإنشاء مسالخ في مناطق إنتاج الثروة الحيوانية في كردفان ودارفور.
وأشار الوزير إلى إطلاق برنامج تنموي طموح يتيح لكل الدول الصديقة التعاون الاستراتيجي عبر البرنامج الإسعافي الاقتصادي للدولة. وأبان أن الخطة تهدف إلى تصدير اللحوم وخلق القيمة المضافة في تصنيع اللحوم وتصدير الجلود لرفد الاقتصاد بالنقد الأجنبي.
والتقى وزير المالية بالسفير السعودي بالخرطوم، علي بني حسن جعفر، الذي أشار إلى المساعدات العاجلة التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال السفير إنه لا بد من التعرف على الاحتياجات والمساعدات التي تطلبها الحكومة السودانية، مشيراً إلى الاستثمارات السعودية في السودان في كافة المجالات الزراعية والصناعية والبنية التحتية.
وأعلن السفير بحسب الشروق – رغبة القطاع الخاص السعودي في ولوج المشاريع الحكومية المطروحة للاستثمار بالسودان، مشيراً إلى التبادل السلعي بين السودان والسعودية في المنتجات بين البلدين، واستفادة السودان من الأسواق السعودية وأسواق الخليج.
وأكد رغبة المملكة بعد رفع العقوبات في التعامل بين البنوك السودانية والبنوك السعودية، وقال إن نظرة السعودية تركز على قيام شراكة استراتيجية مع السودان.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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