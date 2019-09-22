الوداد يفقد مدافعه أمام المريخ

التاريخ: 22-سبتمبر-2019
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نجح نادي الوداد البيضاوي المغربي في تأهيل لاعبه جوكو مورشيد مدافع المنتخب الأوغندي بعدما تسلم بطاقته الدولية ، ليصبح جاهزاً للظهور رفقة النادي في مباريات الدوري وكأس العرش ولن يكون جوكر مؤهلاً للعب في دوري أبطال أفريقيا وكاس الملك محمدى السادس للأندية الأبطال ، بسبب تأخر قيده في القائمتين .
وبحسب صحيفة آخر لحظة كان مورشيد ، واحداً من صفقات الوداد الصيفية بتوصية من المدرب سبيستيان مدرب أوغندا في أمم أفريقيا والمدرب السابق للوداد الذي أشار على رئيس بطل المغرب سعيد الناصري بضمه ، وسيدخل اللاعب مورشيد في منافسة قوية مع الإيفواري الشيخ كومارا و أشرف داري مدافع الأولمبي المغربي لكسب ثقة الجهاز الفني الحالي والجماهير .
الخرطوم : (أخبار الخليج 365 )
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