“الشعبي” يدعو الأحزاب للاستعداد للانتخابات المقبلة

دعت نائب الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، د. سهير أحمد صلاح، يوم الأحد، الأحزاب الاستعداد للانتخابات، وطالبت الحكومة بطرح قانون الانتخابات حتى تتمكن القوى السياسية من مناقشته مع أهمية الكشف عن الإحصاءات السكانية.

و دعت سهير خلال مخاطبتها بمدينة مدني المنتدى الفكري حول الحريات والتداول السلمي للسلطة الذي أقامه حزب المؤتمر الشعبي بولاية الجزيرة، الأحزاب السودانية للحفاظ على أمن وسلامة الوطن، منادية بضرورة الاتفاق للخروج بالبلاد لبر الأمان.

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وشددت على ضرورة أن تتفق الأحزاب السياسية فيما بينها حتى مرحلة الانتخابات القادمة، داعية الأحزاب لتنوير قواعدها استعداداً للانتخابات.

من جانبه، اعتبر عضو الأمانة السياسية بالحزب، طارق محجوب، أن قضية الحرية هي قضية أساسية ينتهجها الحزب من منطلق تبنيه الفكر الإسلامي، موضحاً أن الحزب قدم ورقة الحريات في ظل النظام البائد، ولكنها جوبهت بالرفض، كاشفاً عن إعادة صياغتها تمهيداً لتقديمها مرة أخرى، داعياً لإعادة ترتيب المؤسسات بعد ما شهدت تشوهات في ظل النظام السابق، والعمل على التداول السلمي للسلطة بين الأحزاب السياسية.

من جانبه، أبان عبدالرحمن عامر أمين الحزب بالولاية في تصريح بحسب (سونا)، أن المنتدى جاء ضمن برنامج طواف الحزب على قواعده بالولايات الذي ينفذه الحزب بالمركز للوقوف على الأوضاع، مبيناً أن الولايات ما زالت متخلفة ومتأخرة في ظل غياب الحكومات، وزاد أن زيارة الوفد ستستمر لمدة ثلاثة أيام يتنقل بينها أعضاء الحزب بين محليات الولاية المختلفة وزيارة بعض الشخصيات الاعتبارية وخلاوى القرآن الكريم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)