القضارف تبدأ حصاد السمسم وسط مخاوف “العمالة”

بدأت عمليات حصاد محصول السمسم بولاية القضارف، يوم الأحد، بمحلية القلابات الشرقية، جنوب الولاية، وسط مخاوف مزارعين من السيولة والوقود والعمالة.

ودشن عمليات الحصاد والي القضارف، اللواء ركن نصر الدين عبدالقيوم، وطالب بضرورة توفير الوقود وتسهيل إجراءات دخول العمالة الإثيوبية، وتوفير التمويل اللازم لحازمات السمسم.

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ولفت الوالى إلى أن الموسم يبشر بإنتاحية عالية من السمسم، منوهاً إلى أنه تم زراعة مليون ونصف المليون فدان بمحصول السمسم، مؤكداً حاجة الولاية للمزيد من تدفقات الوقود والسيولة لعمليات الحصاد, وأشار الوالي إلى أهمية المحصول الاستراتيجية في رفد الاقتصاد الكلي بالعملات الصعبة.

من جانبه، توقع مدير عام هيئة الزراعة الآلية بالقضارف، م. الطيب محمد أحمد، إنتاجية خمسة جوالات للفدان الواحد، مبيناً بأن المساحات المزروعة من السمسم لهذا العام بلغت مليوناً وخمسمائة ألف فدان.

وأعرب مزارعون بحسب الشروق – عن تفاؤلهم بنجاح الموسم الزراعي، وقالوا إنهم ينتظرون إنتاجية عالية من السمسم، سيما أن عمليات الزراعة تمت مبكراً، فضلاً عن استخدام التقانة في العمليات الزراعية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)