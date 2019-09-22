تلميحات جديدة من “عائشة السعيد” تزيد الغموض حول ملف “المفقودين”

قالت عائشة موسى السعيد عضو مجلس السيادة في السودان، رداً على سؤال حول ملف المفقودين ومصيرهم، إنه في جميع اجتماعات مجلس السيادة يتم مناقشة قضية المفقودين وكذلك مصير المقدّمين للمحاكمة مشيرة إلى أن هذه القضية يتم إثارتها من جانب الأعضاء المدنيين والأعضاء العسكريين على حد سواء، بحسب ما نقلت “أخبار الخليج 365”

مضيفة أنه ليس لديها ما تخفيه في هذا الصدد وأن كل ما تعرفه حول هذا الملف كعضو مجلس السيادة أخبرت بي بي سي عربي عنه.

Advertisements

وزادت “السعيد” الغموض حول هذا الملف بقولها: ” إن هناك جهة مُعينة لها سلطات عُليا معنية بالأمر وليس من المتوقع أن تعلن هذه الجهة عن كل الأسرار التي بحوزتها حول هذا الموضوع في الوقت الحاضر”.

مشيرة في الوقت نفسه إلى أن حجم المعلومات المتوفرة في الشارع حول هذا الملف قد يكون أكثر مما هو متاح للسلطات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)