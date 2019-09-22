مجهول ينتحل شخصية لاعب المريخ

التاريخ: 22-سبتمبر-2019 فى : رياضة 7 مشاهدة قام شخص مجهول بانتحال شخصية صانع ألعاب فريق الكرة بنادي المريخ السابق مجدي عبد اللطيف ،حيث أنشأ حساباً بموقع التواصل الإجتماعي (فيس بوك ) بإسم مجدي عبد اللطيف ووضع صورة اللاعب في “البروفايل ” الخاص بالصفحة . Advertisements وهو ما جعل نجم المريخ السابق ومريخ الفاشر الحالي يقوم بكتابة منشور على صفحته الرسمية قال فيه : أصدقائي أحبائي هناك شخص مستخدم هذه الصورة باسمي مجدي عبد اللطيف ، أنا ليس لدي علاقة بهذا الحساب فأرجو عدم التعامل معه وشكراً .وذلك بحسب صحيفة آخر لحظة . الخرطوم :(أخبار الخليج 365)

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