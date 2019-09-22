"الخارجية" تبحث انعقاد القمة الروسية الإفريقية نهاية الشهر المقبل

بحث وكيل وزارة الخارجية المساعد بالإنابة، السفير محيي الدين سالم، يوم الأحد، مع سفير دولة روسيا لدى السودان، فلاديمير تشيلتوف؛ الترتيبات الجارية لانعقاد القمة الروسية – الإفريقية، نهاية الشهر المقبل بمدينة سوتشي الروسية.
وتناول اللقاء سير العلاقات بين البلدين والمجالات ذات الاهتمام المشترك، وتطرق الجانبان إلى الترتيبات الجارية لانعقاد القمة الروسية الإفريقية نهاية الشهر القادم بمدينة سوتشي الروسية.
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