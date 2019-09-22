وزير المالية: إطلاق برنامج تنموي يتيح للدول تعاون إستراتيجي عبر برنامج إسعافي

كشف وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د.إبراهيم أحمد البدوي، عن اتجاه الدولة لإنشاء مسالخ في مناطق إنتاج الثروة الحيوانية في كردفان ودارفور.

وأبان أن الخطة تهدف إلى تصدير اللحوم وخلق القيمة المضافة في تصنيع اللحوم وتصدير الجلود لرفد الاقتصاد الوطني بالنقد الأجنبي.

وأشار البدوي إلى سعي الوزارة في زيادة الإيرادات في ميزانية 2020م حتى تتمكن الحكومة من زيادة الدعم الاجتماعي وإطلاق برنامج تنموي طموح ويتيح لكل الدول الصديقة والشقيقة التعاون الاستراتيجي عبر البرنامج الإسعافي الاقتصادي للدولة.

والتقى اليوم (الأحد) وزير المالية بالسفير السعودي بالخرطوم السفير السعودي علي بني حسن جعفر ، الذي أشار إلى المساعدات العاجلة التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية ودولة الأمارات العربية.

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وقال السفير :لابد من التعرف على الاحتياجات والمساعدات التي تحتاجها الحكومة السودانية، مشيراً إلى الاستثمارات السعودية في السودان في كافة المجالات الزراعية والصناعية والبنية التحتية.

وأعلن رغبة القطاع الخاص السعودي لولوج المشاريع الحكومية المطروحة للاستثمار بالسودان، مشيراً إلى التبادل السلعي بين السودان والسعودية في تبادل المنتجات بين البلدين، واستفادة السودان من الأسواق السعودية وأسواق الخليج.

وأكد رغبة المملكة بعد رفع العقوبات في التعامل بين البنوك السودانية والبنوك السعودية ، وقال إن نظرة السعودية قيام شراكة استراتيجية مع السودان.

ودعا السفير السعودي إلى استفادة السودان في الفترة القادمة من المليون رأس من صادر الهدى للمملكة العربية السعودية عبر البنك الإسلامي للتنمية جدة .