السودان يشارك في الدورة 42 لمجلس حقوق الإنسان

يشارك وزير العدل د. نصر الدين عبد الباري في اجتماعات الدورة (42) لمجلس حقوق الإنسان بجنيف و يرافقه مقرر المجلس الاستشارى لحقوق الإنسان د. أسامة محمود حميدة و رئيس إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية.

و سيقدم وزير العدل بيان السودان أمام الدورة 42 و سيتناول فيه التطورات الدستورية و القانونية و تشكيل هياكل السلطة و الحكم المدني في السودان إضافة إلى التطورات الإيجابية في مجال حقوق الإنسان و إحكام الحقوق و الحريات في الوثيقة الدستورية.

كما يتناول البيان انخراط السودان في مفاوضات مع الوفد الفني للمفوضية السامية لحقوق الإنسان لإنشاء مكتب حقوق الإنسان في السودان بصلاحيات كاملة وقدرة للوصول إلى كل المناطق في السودان .

ومن المتوقع أن يتم التوقيع على اتفاق فتح مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالخرطوم وذلك في مدينة نيويورك بحضور رئيس مجلس الوزراء المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة .

و سيلتقي الوزير على هامش الاجتماعات بالمجموعة العربية و المجموعة الإفريقية والمجموعة الأوروبية وأيضا المجموعة الإسلامية في مجلس حقوق الإنسان بغرض التفاكر و إطلاعهم على التطورات في السودان.