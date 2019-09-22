ليفربول يحقق فوزا مثيرا على تشيلسي

خرج فريق ليفربول بفوز مثير من ملعب مضيفه تشيلسي (2-1) في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، وذلك في قمة منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز المدافع، ترينت ألكسندر أرنولد، هدف التقدم "للريدز" مبكرا، في الدقيقة 14، من تسديدة قوية لا تصد ولا ترد من حدود منطقة الجزاء، في المقص الأيمن.

وضاعف النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو النتيجة للضيوف، في الدقيقة 30، بتسديدة رأسية بعد تمريرة من ضربة حرة من الجهة اليسرى.

Advertisements

ومن ثم قلص الفرنسي نغولو كانتي، لاعب خط وسط تشيلسي، الفارق لأصحاب الأرض، في الدقيقة 71، بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء في الزاوية اليمنى، بعد مجهود فردي كبير، على ملعب "ستامفورد بريدج" في العاصمة لندن.

وواصل ليفربول بذلك سلسلة انتصاراته بعد تحقيقه السادس على التوالي، ويتربع على عرش صدارة "البريمير ليغ"، بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة، مبتعدا بفارق خمس نقاط عن وصيفه، مانشستر سيتي، حامل اللقب.

في المقابل، مني تشيلسي بالهزيمة الثانية على التوالي، وتراجع إلى المركز الحادي عشر على سلم الترتيب، برصيد 8 نقاط.