مسؤول إيراني: إطلاق سراح ناقلة النفط البريطانية قريبا

قال مدير موانئ محافظة هرمزغان الإيرانية، اليوم الأحد، إن ناقلة النفط البريطانية المحتجزة لدى إيران، ستينا إمبيرو، ستغادر إيران في أقرب وقت.
وأكد المسؤول الإيراني، حسبما نقلت وكالة أنباء فارس، شبه الرسمية أنه "على الرغم من أن المراحل القانونية والحقوقية لخروج (ستينا إمبيرو) من المياه الإيرانية قيد التنفيذ، إلا أن الملف القضائي بشأن انتهاكات الناقلة لايزال مفتوحا".
وأضاف أن السلطات في إيران تتابع "إجراءات المحاكمة النهائية بشأن انتهاك قواعد الملاحة البحرية بالوسائل القانونية، وسنعلن الحكم القضائي عند صدوره".
وكان إيريك هانل المالك السويدي لناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبيرو"، المحتجزة لدى إيران، قال لـCNN، الأحد، إن السلطات الإيرانية ستطلق سراح سفينته، خلال ساعات.
وصرح المدير التنفيذي لشركة ستينا بولك، المالكة للسفينة لوكالة الأنباء السويدية، "لقد تلقينا معلومات هذا الصباح، يبدو أن السلطات الإيرانية ستفرج عن السفينة في غضون ساعات قليلة".
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس الموسوي، أعلن قبل أيام أن ناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبيرو" المحتجزة سيتم إطلاقها في غضون أيام قليلة، ولايزال هناك عدد من القضايا البيروقراطية يتم حلها.
وصرح الموسوي "المحاكمة حول هذه القضية وصلت الى تقريبا الى نهايتها، وهناك عدد من القضايا البيروقراطية الصغيرة التي سيتم حلها خلال الأيام القليلة القادمة، ليتم فك الحجز عن السفينة وإطلاقها".
وكان الحرس الثوري الإيراني قد اتهم، في وقت سابق، ناقلة النفط التي ترفع علم بريطانيا، "ستينا إمبيرو"، بمخالفة قوانين الملاحة أثناء عبورها لمضيق هرمز، ما أدى لاحتجازها من قبل السلطات الإيرانية.
وصرح الناطق باسم الحرس الثوري، رمضان شريف، بحسب وكالة أنباء "فارس"، إن "ناقلة النفط البريطانية لم تعط اهتماما للمقررات الدولية وقانون الملاحة الدولية لدى محاولتها العبور من مضيق هرمز، وتم توقيف الناقلة وفقا لطلب من إدارة الملاحة والموانئ الإيرانية في محافظة هرمزكان".
وكشف متحدث الحرس الثوري أن الناقلة "كانت تحميها سفينة حربية بريطانية وحوامتين لمنع توقيفها أثناء عبورها المضيق بشكل غير قانوني"، وأن ذلك دفع الحرس إلى "التعامل معهم بشدة وإبعادهم عن الناقلة بسرعة".
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