الشرطة الأمنية تضبط 24 برميل وقود معدة للتهريب

تمكنت الشرطة الأمنية بولاية البحر الأحمر من ضبط كمية من الوقود المعد للتهريب. وتمت الضبطية إثر توفر معلومات لدى إدارة الشرطة الأمنية عن قيام صاحب عربة لوري بتهريب الوقود لخارج حدود الولاية، وتم تشكيل فريق ميداني للرصد والمتابعة وبعد مجهود مقدر تمكن من ضبط اثنين من المتهمين على متن عربة لوري تحمل (24) برميل جازولين بمنطقة ديم النور في طريقها للتهريب خارج حدود الولاية. وتم تدوين بلاغات جنائية في مواجهة المتهمين تحت المادة (4) من قانون الطوارئ بالقسم الأوسط بورتسودان.

وأشاد اللواء شرطة حقوقي محمد موسى عمر مدير شرطة ولاية البحر الأحمر بمنسوبي الشرطة الأمنية والضبطيات النوعية للإدارة، مؤكدا أن قوات الشرطة المنتشرة في ربوع الولاية تعمل على تحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على أمن وأمان المواطن وحماية مكتسباته ومحاربة الظواهر السالبة ومكافحة التهريب بكافة أشكاله مؤكدا مواصلة إنجازاتها بتحقيق مزيد من الضبطيات لحماية الاقتصاد الوطني من كافة المهددات.