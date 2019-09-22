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تضمين الحد الأدنى للأجور في الموازنة المقبلة

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كشف مهندس يوسف علي عبد الكريم رئيس اتحاد عام نقابات عمال السودان عن تضمين الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة في موازنة العام المقبل.

وأشار في تصريح لـ(سونا) إلى المذكرة التي رفعها الاتحاد لوزير المالية والتخطيط الاقتصادي بهذا الخصوص. وأوضح أن الاتحاد طلب لقاء وزير المالية خلال الأيام المقبلة لمناقشة الترتيبات اللازمة لإنفاذ هذا الأمر.

وفي منحى آخر نفى عبدالكريم أن تكون وزيرة العمل أدلت بأي تصريح عن حل النقابات وعبر عن رفض الاتحاد لأي اتجاه لحل النقابات المنتخبة على مستوى السودان في الفترة من 2016-2021م. وأبان أن الاتحاد سيتعامل مع أي اتجاه لحل هذه النقابات بقوة القانون وليس بقانون القوة . وأوضح أن الاتفاقيات الدولية كافة تمنع منعا باتا تدخل السلطة في العمل النقابي بالحل أو التجميد أو أي تدخل آخر.

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