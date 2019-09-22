إصابة 6 أشخاص في إطلاق نار بولاية إنديانا الأمريكية

أصيب ستة أشخاص بطلقات نارية في وسط مدينة إنديانابوليس بولاية إنديانا الأمريكية، حيث نقلت قناة "CBS4 WTTV"، عن الشرطة المحلية، أن الحادث وقع مساء السبت بالقرب من أحد مطاعم سلسلة Steak N Shake بوسط المدينة.

ووفقا للشرطة، فقد نقل المصابون وبينهم بعض القاصرين، إلى المستشفى، وحالة اثنين منهم خطيرة.

وأشارت القناة إلى أن الشرطة لم تعتبر الحادث بمثابة "عملية إطلاق نار جماعي". وأكدت أنها تبحث عن الجاني الذي فر من مكان الحادث.

وقال ممثل الشرطة المحلية جياني كوك: "هذا التصرف غير مقبول في وسط المدينة. هذا غير مقبول في أي مكان آخر في إنديانابوليس. لا نعرف لماذا بدأ هذا الرجل في إطلاق النار".



وفي وقت سابق من اليوم قتل، شخصان وأصيب ثمانية آخرون بجروح عندما أطلق شخص واحد على الأقل النار، قرب حانة في ولاية ساوث كارولاينا.

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وقالت السلطات إن الحانة كانت مكتظة في تلك الساعة، وإن إطلاق النار وقع داخل وخارج المكان، حيث نقلت مروحيات طبية أربعة أشخاص إلى مراكز طبية قريبة، فيما لم يكشف عن حالتهم الصحية.

أما المصابون الأربعة الآخرون، فجروحهم ليست خطيرة وتلقوا العلاج في أحد مستشفيات المنطقة، كما أصيب شخص تاسع بجروح إثر سقوطه في الحانة خلال الفوضى التي سببها الاعتداء، لكنه غادر المستشفى بعد تلقيه الإسعافات.

لكن شريف المقاطعة باري فيل صرح لـ"سي ان ان" بأن "مطلق النار أو مطلقي النار لا زالون طلقاء. نحتاج إلى التحدث إلى كل من كانوا في الحانة وأشجع شهود العيان على الاتصال بنا فورا".