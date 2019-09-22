خمس قمم استثانية تنتظر “حمدوك” خلال زيارته امريكا

يشارك رئيس الوزراء عبدالله حمدوك في الدورة الـ(74) للجمعية العامة للامم المتحدة، وسيكون بامكان حمدوك فرصة التحدث في خمس قمم أو مؤتمرات كبرى داخل الجمعية العامة، تتضمن اربعة قمم تهم السودان.

وحسب “تاسيتي نيوز” فان اولى القمم ستكون يوم غد الاثنين لمناقشة “تغير المناخ” سينظر المؤتمر في كيفية تمويل الطاقة المستدامة، وسوف يخلق المؤتمر تحركا ضخما في اقتصادات العالم.

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القمة الثانية ستكون عن التغطية الصحية الشاملة وستعقد يوم غد الاثنين أيضا، وهي أهم لقاء سياسي على الإطلاق لمناقشة موضوع التغطية الصحية الشاملة.

بينما القمة الثالثة بعد غد الثلاثاء عن “خطة التنمية المستدامة” وهي أكبر المشاريع طموحا على الإطلاق ويهدف لتحويل العالم الى ضمان الرفاهية والرخاء للجميع وحماية البيئة.

والقمة الرابعة ستعقد يوم 26 سبتمبر الجاري (الخميس) وينخرط حمدوك في قمة “الحوار رفيع المستوى بشأن تمويل التنمية”، وترى القمة ان هناك حاجة ماسة إلى استثمارات سنوية تتراوح بين 5 و7 تريليونات دولار في كل القطاعات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)