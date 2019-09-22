أثار مذيع مصري سخط واستياء عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال حوار أجراه مع الممثلة والنجمة التونسية هند صبري عضو لجنة تحكيم مهرجان فينيسيا الدولي حيث كان اللقاء يدور حول فوز الفيلم السوداني (ستموت في العشرين) بجائزة الأسد الذهبي في المهرجان.
وكان المذيع المصري قد ابتدر حواره مع النجمة بسؤال عده رواد المواقع استخفافاً بالسودان حيث ذكر لها أن الفيلم السوداني قد فاز في المهرجان مستفهماً عن إسهامها في هذه الفوز الشيئ الذي اعتبره المعلقون استخفافاً بالسودان والسينما السودانية في الوقت الذي أشادوا فيه بالرد والإجابة التي صدرت عن النجمة هند صبري التي أشادت بالفيلم السوداني ومخرجه مقدمة شهادة حوله نالت استحسان واحترام السودانيين.
وفي السياق استنكر المعلقين الأسلوب الذي أدار به المذيع حواره وطريقة أسئلته حيث كتب معلق قائلاً : (المذيع ليه يستخف بأن الفيلم السوداني كسب الجائزة (الأسد الذهبي) مشكلة العرب متخلفين يعني المشكلة في الجائزة أو في السودان بيضحك ويقول الفيلم السوداني السادس أصلاً عيب أنك تظهر وجهة نظرك المهنية تكون محايد بس هكذا العرب ما بفهمو شئ متخلفين يا مذيع يا خروف يا دحش السودان بلد العلم والعلماء بلد الثقافة الشعب المثقف الأول أفريقيا وعربياً أنت تستخف بشعب معروف بالثقافة من قديم الزمان روح يا حشرة مقامك تحت الجزم).
وعلق آخر مشيراً إلى الرد الذي جاءت به النجمة هند صبري حيث قال:(المذيع يتحدث كان الأمر تم بوساطة من الأستاذة هند صبري سؤاله (كيف اسهمتي ؟) للأسف الشديد حياة معظم العرب مبنية على المجاملات و المحسوبية والواسطات .. لكن رد الممثلة القديرة الجمه .. التحية للأستاذة هند و لاهلي السودانيين) وشكر أحد المعلقين موقف الفنانة هند صبري حيث قال: (شكراً للراقيه القديره المتاءلقه هند صبري علی مدحك الجميل عن السودان مش زي المذيع المستفز يالله مبروك للفيلم وللمخرج والسودان في تقدم وازدهار).
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو : النجمة التونسية هند صبري تنتصر للسودانيين أمام إعلامي مصري استخف بالسودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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