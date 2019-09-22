بالفيديو : النجمة التونسية هند صبري تنتصر للسودانيين أمام إعلامي مصري استخف بالسودان

أثار مذيع مصري سخط واستياء عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال حوار أجراه مع الممثلة والنجمة التونسية هند صبري عضو لجنة تحكيم مهرجان فينيسيا الدولي حيث كان اللقاء يدور حول فوز الفيلم السوداني (ستموت في العشرين) بجائزة الأسد الذهبي في المهرجان.

وكان المذيع المصري قد ابتدر حواره مع النجمة بسؤال عده رواد المواقع استخفافاً بالسودان حيث ذكر لها أن الفيلم السوداني قد فاز في المهرجان مستفهماً عن إسهامها في هذه الفوز الشيئ الذي اعتبره المعلقون استخفافاً بالسودان والسينما السودانية في الوقت الذي أشادوا فيه بالرد والإجابة التي صدرت عن النجمة هند صبري التي أشادت بالفيلم السوداني ومخرجه مقدمة شهادة حوله نالت استحسان واحترام السودانيين.

وفي السياق استنكر المعلقين الأسلوب الذي أدار به المذيع حواره وطريقة أسئلته حيث كتب معلق قائلاً : (المذيع ليه يستخف بأن الفيلم السوداني كسب الجائزة (الأسد الذهبي) مشكلة العرب متخلفين يعني المشكلة في الجائزة أو في السودان بيضحك ويقول الفيلم السوداني السادس أصلاً عيب أنك تظهر وجهة نظرك المهنية تكون محايد بس هكذا العرب ما بفهمو شئ متخلفين يا مذيع يا خروف يا دحش السودان بلد العلم والعلماء بلد الثقافة الشعب المثقف الأول أفريقيا وعربياً أنت تستخف بشعب معروف بالثقافة من قديم الزمان روح يا حشرة مقامك تحت الجزم).

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