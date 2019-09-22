توقعات بإنتاج 15 قنطار قطناً للفدان بالجزيرة

أكملت إدارة القسم الأوسط بمشروع الجزيرة كافة الترتيبات لإنطلاق عمليات حصاد محصولات العروة الصيفية في مساحة 41,868 فداناً منتصف أكتوبر المقبل والتي تبشر بإنتاجية عالية. وتوقعت الإدارة أن تصل إنتاجية الفدان 15 قنطار قطن.

وأشارت الإدارة إلى التأسيس الجيد للمحاصيل وإنتظام عمليات الري، أسهم في عمليات الإنبات ونجاح الزراعة.

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وأعلن مدير القسم الأوسط أن المهندس الفاضل شقدي بحسب الشروق – جملة مساحات القطن المتعلقة بالشراكات والتجاري بالقسم تبلغ 13320 فداناً، منها 7091 فدان شراكات، و6259 فدان تجاري بالعينات البرازيلي في مساحة 4630 فدان والصيني one محور بواسطة المركز الصيني 1225 فدان وشركة الأقطان 1331 فدان، وأن القطن يبشر بإنتاجية تصل إلى 15 قنطاراً في الفدان.

وأشار شقدي إلى أن جملة مساحات الذرة بالقسم تبلغ 18316 فداناً والفول السوداني 5020 فداناً، إضافة لمحاصيل العدسي وفول الصويا في مساحة تبلغ 5212 فداناً و50 ألف فدان جنائن.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)