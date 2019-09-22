منتخب الشباب يهزم جيبوتي بنتيجة ثقيلة في سيكافا

التاريخ: 22-سبتمبر-2019
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دشن منتخبنا الوطني للشباب مشاركته في بطولة سيكافا التي تقام بيوغندا ، بفوز عريض بلغ أربعة أهداف دون رد ، حققه في مباراة الإفتتاح أمس على حساب المنتخب الجيبوتي .
أنهى صغار صقور الجديان الشوط الأول متقدمين بهدف ،فيما أحرزوا ثلاثية في الشوط الثاني ليضع الفريق أول ثلاث نقاط في رصيده ،وأحرز الأهداف كل من محمد عباس (هدفين ) وعمار ياسر وشهاب.
وبحسب صحيفة الإنتباهة كان المدير الفني محمد موسى قد دفع بتشكيلة أساسية تكونت من : محمد النور أبوجا في حراسة المرمى وعمار كنو ووضاح قلب دفاع . وإبراهيم سنجاب في الطرف الأيمن وأسامة حبة في الإيسر ،ومؤمن عصام ومصعب كردمان في محوري اللعب ، وشهاب وعمار ياسر متوسط ميدان ، وفي المقدمة الهجومية جون مانو ومحمد عباس ولعب بتنظيم (2/4/4).
الخرطوم : (أخبار الخليج 365 )
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