السودان يعرض مربعات نفطية على شركة شلمبر جير العالمية

عرض وزير الطاقة والتعدين، م. عادل علي إبراهيم، يوم الأحد، على شركة شلمبر جير العالمية، العمل في مربعات البترول بالبحر الأحمر ومربعات وسط السودان، بجانب الاستثمار في خدمات الحقول المنتجة، من أجل زيادة الإنتاج عبر التقنيات الحديثة.

وأعلن وفد الشركة خلال لقاء جمعه بوزير الطاقة والتعدين عن رغبتهم الأكيدة في عودة الشركة وتوسيع عملها بالسودان في تطوير الحقول وإدخال تقنيات جديدة تعمل على زيادة الإنتاج النفطي.

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وأفصح الوزير عن ترتيبات لمعالجة الإشكاليات التي تسببت في تدني إنتاج، النفط والغاز، وأكد استعداده لإعاة القطاع إلى موقعه الريادي بتطوير الحقول، ودعا الشركات العالمية إلى العودة والاستثمار في القطاع، لما يتمتع به السودان من فرص.

واستعرض الوزير خلال لقائه وفد شركة شلمبر جير، برئاسة المدير التنفيذي بالشرق الأوسط برئاسة م. كريم بدوي، فرص الاستثمار في مربعات البحر الأحمر ومربعات وسط السودان، بجانب الاستثمار في خدمات الحقول المنتجة من أجل زيادة الإنتاج عبر التقنيات الحديثة.

وأكد المهندس بدوي بحسب الشروق – رغبتهم الأكيدة في عودة الشركة، مشيراً إلى النجاحات السابقة لشركة شلمبرجير في قطاع النفط، والتي تشجع على توسيع استثماراتها في السودان، مستعرضاً الإمكانيات والتقنيات الحديثة التي تعمل بها الشركة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)