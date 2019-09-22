المغرب يصدر 4.5٪ من إنتاجه للكهرباء

بدأ المغرب في الترويج لصورته الجديدة كمصدر للطاقة النظيفة، من خلال تنفيذ مشاريع ضخمة لاستغلال طاقة الرياح والطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء.

وأصبحت المملكة مصدرًا للكهرباء بعد أن أصبحت مستوردًا، عبر خطوط الجهد العالي التي تربط الجزائر وإسبانيا.

وخلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2019، وارتفعت قيمة صادراتها من الكهرباء بنسبة 916.5%، وهو ما يمثل 4.5% من إنتاجها للكهرباء، بزيادة من 0.6% في عام 2018.

وارتفع استهلاك الكهرباء المحلي في المغرب بنسبة 0.7%، بعد 1.4% انخفاض خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وزاد إنتاج الكهرباء خلال هذه الفترة بنسبة 24.4% بعد زيادة بنسبة 6% عن نفس الفترة من العام الماضي بسبب زيادة في إنتاج القطاع الخاص بنسبة 47.2% بعد 4.2% في عام 2018 عندما أصبح العديد من المشاريع قيد التشغيل الكامل.

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وبالإضافة إلى ذلك، لوحظ ارتفاع كبير في إنتاج المشاريع التي تم تطويرها بموجب القانون (13-09)، والذي يسمح للشركات المغربية من القطاعين العام والخاص باستخدام الطاقات المتجددة لإنتاج الكهرباء اللازمة وبيع الفائض محليا أو التصدير ذلك من خلال عقود مع العملاء الصناعيين.

وزاد إنتاج الكهرباء بنسبة 59.3% في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام.

وفي حين انخفض إنتاج المكتب الوطني للكهرباء ومياه الشرب (ONEE) خلال هذه الفترة بنسبة 22%.