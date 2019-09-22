وتأتي القوات المشاركة من المملكة العربية السعودية والأردن ومصر والسودان وجيبوتي واليمن والصومال.
وقال قائد الأسطول الغربي السعودي الأميرال صقر بن محمد الحربي أن التدريبات "تهدف إلى توحيد وتعزيز الأمن البحري للبلدان المطلة على البحر الأحمر وحماية المياه الإقليمية وتعزيز التعاون العسكري".
وأضاف: "أن التدريبات تهدف أيضًا إلى تعزيز التعاون وتوحيد المفاهيم العسكرية، وزيادة الاستعداد القتالي وتبادل الخبرات بين الدول المشاركة".
ويأتي التمرين وسط توتر في الخليج بعد أن ضربت طائرات بدون طيار منشأتين نفطيتين في شمال المملكة العربية السعودية في 14 سبتمبر.
وأعلنت جماعة الحوثي اليمنية المتمردة مسؤوليتها في البداية عن الهجوم، لكن السعودية والولايات المتحدة ألقتا باللوم على إيران في ذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر التدريبات العسكرية المشتركة "ريد ريف 2" تبدأ في جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.