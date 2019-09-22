التدريبات العسكرية المشتركة "ريد ريف 2" تبدأ في جدة

بدأت التدريبات المشتركة "ريد ويف 2"، التي تضم قوات بحرية من سبع دول على البحر الأحمر، اليوم الأحد في جدة، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وتأتي القوات المشاركة من المملكة العربية السعودية والأردن ومصر والسودان وجيبوتي واليمن والصومال.

وقال قائد الأسطول الغربي السعودي الأميرال صقر بن محمد الحربي أن التدريبات "تهدف إلى توحيد وتعزيز الأمن البحري للبلدان المطلة على البحر الأحمر وحماية المياه الإقليمية وتعزيز التعاون العسكري".

وأضاف: "أن التدريبات تهدف أيضًا إلى تعزيز التعاون وتوحيد المفاهيم العسكرية، وزيادة الاستعداد القتالي وتبادل الخبرات بين الدول المشاركة".

ويأتي التمرين وسط توتر في الخليج بعد أن ضربت طائرات بدون طيار منشأتين نفطيتين في شمال المملكة العربية السعودية في 14 سبتمبر.

وأعلنت جماعة الحوثي اليمنية المتمردة مسؤوليتها في البداية عن الهجوم، لكن السعودية والولايات المتحدة ألقتا باللوم على إيران في ذلك.