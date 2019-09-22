وزير الطاقة: قطاع النفط السوداني سيعود إلى موقعه الريادي

أكد وزير الطاقة والتعدين السوداني،عادل على ابراهيم، يوم الأحد، ثقتهم في لعودة قطاع النفط والغاز الي موقعة الريادي، وذلك بتطوير الحقول ومعالجة الاشكاليات التي تسببت في تدني الإنتاج.

ودعا شركات البترول العالمية الي العودة والاستثمار في قطاع النفط والغاز ، وذلك لمايتمتع به من فرص وميزات نسبية مشجعة للشركات.

واستعرض الوزير لدى لقائه وفد شركة شلمبرجير برئاسة م. كريم بدوي المدير التنفيذي بالشرق الاوسط ، فرص الاستثمار في مربعات البحر الاحمر ومربعات وسط السودان بجانب الاستثمار في خدمات الحقول المنتجة من اجل زيادة الانتاج عبر التقنيات الحديثة.

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من جانبه أكد بدوي رغبتهم الاكيدة في عودة الشركة وتوسيع عملها بالسودان في تطوير الحقول وإدخال تقنيات جديدة تعمل علي زيادة الانتاج النفطي.

وأشار إلى نجاحات السابقة لشركة شلمبرجير في قطاع النفط والتي تشجع علي توسيع استثماراتها في السودان، مستعرضاً الامكانيات والتقنيات الحديثة التي تعمل بها الشركة.