الكشف عن نافذ سرق معدات مستشفي ولائي وانشاء بها مستشفي

كشفت قيادات من ولاية غرب كردفان عن استيلاء نافذ بحزب المؤتمر الوطني علي معدات تخص مستشفي النهود العمومي(الذي لم يكتمل حتي الان) اضافة الي اجهزة غرفة عناية مكثفة واجهزة اكسجين وقام بتهريبها الي ولاية الخرطوم وانشاء بها مستشفي خاص به في ضاحية الجريف جنوب الخرطوم وقدرت معدات المستشفي بمبلغ 12مليار جنيه سوداني مازالت بحوزة عضو المؤتمر الوطني الذي حكم السودان ل30عام واسقط عبر ثورة شعبية اطاحت به عقب تفشي حالات الفساد وتدهور الوضع الاقتصادي.

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