وزارة الصحة: وفاة 16 شخص من جملة 158 مصابين بالكوليرا

أكدت وزارة الصحة الاتحادية أن جملة الإصابات بالكوليرا بالسودان 158إصابة محصورة بولايتين، منها 115إصابة بالنيل الأزرق و 43 بسنار؛ تراكميا منذ 28 أغسطس وحتى أمس السبت 21سبتمبر الجاري، فيما زادت الوفيات حالة واحدة بسنار، ليصبح مجموع الوفيات 8وفاة منها 6بالنيل الأزرق و2بسنار. وقال مدير إدارة الطوارئ ومكافحة الأوبئة بالوزارة دكتور بابكر المقبول. في تصريحات صحافية، عقب الاجتماع اليومي اللجنة الفنية للاستجابة الصحية لمجابهة انتشار وباء الكوليرا بقاعة الطوارئ، إن الوزارة تتابع متابعة لصيقة الأوضاع الصحية، خاصة عقب ظهور حالات الكوليرا بولايتي النيل الأزرق وسنار والذي يضم الإدارت المختلفة بالوزارة بالتنسيق مع الوزارتين الولائيتين والشركاء من الصحة العالمية :اليونسيف، وأطباء بلاحدود لافتا إلى أن الجهود المبذولة تهدف للسيطرة على المرض والقضاء عليه في حيزه الجغرافي الحالي ومنع انتشاره. وأقر المقبول بوجود عقبة عدم توفر الميزانيات المطلوبة من قبل وزارة المالية الاتحادية للولايات المتأثرة مما يستوجب توفيره منعا لانتشار الوباء، منوها إلى أن الوزارة تراقب – كذلك – وضع الملاريا ومتابعة جهود الصندوق القومي للإمدادات الطبية لتوزيع الأدوية، كاشفا عن تحديد آلية لمتابعة التوزيع وضمان وصوله للمؤسسات الصحية بكل الولايات، خاصة شمال دارفور لجهة زيادة الإصابات بالملاريا بها. وقال مدير قسم الترصد بإدارة الطوارئ عبدالله الحلاوي، خلال عرضه للوضع الوبائي اليومي تراكميا: إن أعلى معدلات الإصابات بالكوليرا بالنيل الأزرق بمحلية الروصيرص 79 إصابة تليها الدمازين 20 إصابة وتتوزع باقي الإصابات على المناطق الأخرى، في حين تعدُّ أبوحجار بولاية سنار الأعلى في المعدلات 31إصابة ثم سنجة منوها إلى أن 61% من الإصابات بين النساء و39% وسط الرجال .