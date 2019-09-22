وأضاف في حديثه إلى "فوكس نيوز صن داي"، بومبيو أنه واثق من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتخذ إجراءً إذا فشلت إجراءات الردع هذه وأن القيادة الإيرانية فهمت ذلك جيدًا.
وقال أيضًا: "مهمتنا هي تجنب الحرب، ولقد رأيت ما أعلنه الوزير إسبير يوم الجمعة، فنحن نضع قوات إضافية في المنطقة لغرض الردع والدفاع".
وتصاعدت التوترات بين واشنطن وطهران بعد هجوم في نهاية الأسبوع الماضي على منشآت نفطية سعودية عطلت في البداية نصف إنتاج المملكة من النفط وألقيت باللوم فيه على الولايات المتحدة والسعودية.
وفرضت الولايات المتحدة المزيد من العقوبات على إيران، وعاقبت البنك المركزي الإيراني في حين قال البنتاجون إنه سيرسل قوات أمريكية لدعم الدفاعات الجوية والصاروخية السعودية بعد أكبر هجوم على منشآت النفط في المملكة.
وقال بومبو أن واشنطن تتخذ إجراءات لردع طهران، ولكنه أضاف أن ترامب سوف يتخذ الإجراءات اللازمة إذا فشلت طهران في تغيير سلوكها.
وأضاف: "إذا استمر هذا الردع في الفشل، فأنا واثق أيضًا من أن الرئيس ترامب سيواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة".
كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو: المهمة الأمريكية هي تجنب الحرب مع إيران.. وهناك إجراءات مطبقة للردع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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