قرار صادم بشأن رسوم العمالة الوافدة في الي السعودية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قالت وسائل إعلام سعودية، إن “الجهات المختصة في المملكة أقرت أخيرا إعفاء عمالة المنشآت الحاصلة على ترخيص صناعي من المقابل المالي للعمالة الوافدة لمدة 5 سنوات”.

وحسب صحيفة “عكاظ” السعودية أن هذا الإجراء يأتي مع “قيام وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتنسيق مع وزارتي المالية، والعمل والتنمية الاجتماعية، لخصم تلك المبالغ من ميزانية برنامج تحفيز القطاع الخاص، إضافة إلى قيام وزارة الصناعة بإيجاد حلول مستدامة تعزز من تنافسية القطاع الصناعي”. المادة السابقة تجدّد أزمة الخبز والوقود في السودان المقالة القادمة دولة خليجية رابعة تدرس الانضمام إلى التحالف الدولي لأمن الملاحة البحرية

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