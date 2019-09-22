بالصور : منى زكي عن “ستموت في العشرين”: “السينما السودانية تفرض نفسها”

حرصت الفنانة منى زكي، على تهنئة مخرج فيلم “ستموت في العشرين” أمجد أبو العلا، عقب مشاهدتها للفيلم، الذي عرض بمهرجان الجونة السينمائي، أمس.

وبحسب موقع مصراوي كتبت منى، عبر حسابها على “إنستجرام” قائلة: “مبروك المخرج أمجد أبو العلا، فيلم ستموت في العشرين، يؤكد أن السينما السودانية تفرض نفسها على الساحة الفنية، اتبسطت إني اتفرجت عليه”.

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الفيلم مستوحى من قصة “النوم عند قدمي الجبل” للكاتب الروائي حمور زيادة، إذ يولد “مزمل” فى قرية سودانية تسيطر عليها أفكار الصوفية، تبلغه نبوءة تفيد بأنه سيموت فى سن العشرين، وعقب ذلك، يعيش أيامه فى خوف وقلق إلى أن يظهر فى حياته سليمان، وهو مصور سينمائي متقدم فى العمر، فهل سيخرج مزامل من الكابوس، الذي أضحى ملازمًا له وكيف يعيش حياته وهو مطوق بأقاويل عن موته القريب.

ويعد هذا الفيلم الروائي الأول فى تاريخ السودان منذ 20 سنة، والسابع فى تاريخها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)