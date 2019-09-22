الصحة : (8) وفيات و (158) إصابة بالكوليرا بالنيل الازرق وسنار

أكدت وزارة الصحة الاتحادية أن جملة الإصابات بالكوليرا بالسودان 158 إصابة محصورة بولايتين منها 115 إصابة بالنيل الأزرق و43 بسنار تراكميا منذ 28 اغسطس وحتى أمس السبت 21 سبتمبر الجاري. فيما زادت الوفيات حالة واحدة بسنار ليصبح مجموع الوفيات 8 وفاة منها 6 بالنيل الأزرق و2 بسنار.

وقال مدير إدارة الطوارئ ومكافحة الاوبئة بالوزارة دكتور بابكر المقبول في تصريحات صحافية بحسب سونا – عقب الإجتماع اليومي اللجنة الفنية للإستجابة الصحية لمجابهة إنتشار وباء الكوليرا بقاعة الطوارئ اليوم الاحد قال إن الوزارة تتابع متابعة لصيقة للأوضاع الصحية خاصة عقب ظهور حالات الكوليرا بولايتي النيل الأزرق وسنار والذي يضم الإدارات المختلفة بالوزارة بالتنسيق مع الوزارتين الولايتين والشركاء الصحة العالمية،اليونسيف وأطباء بلاحدود لافتا إلى أن الجهود المبذولة تهدف للسيطرة على المرض والقضاء عليه في حيزه الجغرافي الحالي ومنع إنتشاره .

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وأقر المقبول بوجود عقبة عدم توفر الميزانيات المطلوبة من قبل وزارة المالية الاتحادية للولايات المتأثرة مما يستوجب توفيره منعا لإنتشار الوباء منوها إلى أن الوزارة تراقب كذلك وضع الملاريا ومتابعة جهود الصندوق القومي للإمدادات الطبية لتوزيع الأدوية كاشفا عن تحديد آلية لمتابعة التوزيع وضمان وصوله للمؤسسات الصحية بكل الولايات خاصة شمال دارفور لجهة زيادة الإصابات بالملاريا بها.

من جانبه قال مدير قسم الرصد بإدارة الطوارئ عبدالله الحلاوى خلال عرضه للوضع الوبائي اليومي تراكميا ,إن اعلى معدلات الإصابات بالكوليرا بالنيل الأزرق بمحلية الروصيرص 79 إصابة تليها الدمازين 20 إصابة وتتوزع باقي الإصابات على المناطق الأخرى في حين تعتبر أبوحجار بولاية سنار الأعلى في المعدلات 31 إصابة ثم سنجة منوها إلى أن 61% من الإصابات بين النساء و39% وسط الرجال.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)