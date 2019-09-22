رسميا أيت عبد المالك مدربا للمريخ

التاريخ: 22-سبتمبر-2019 فى : رياضة 2 مشاهدة أبرم نادي المريخ إتفاقه مع المدرب الجزائري أيت عبد المالك لتولي الإشراف فنيا على فريق الكرة لمدة عام خلفا لإبراهيم حسين المقال اخيرا . Advertisements وبحسب صحيفة الإنتباه جرت أمس مشاورات بين نادي المريخ والمدرب الجزائري إنتهت بالإتفاق على كل الشروط المنصوص عليها في العقد. الخرطوم : (أخبار الخليج 365 )

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