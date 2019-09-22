بعد نحو شهرين فقط من عرضه في دور السينما، في الخامس والعشرين من يوليو الماضي، كسر فيلم “الفيل الأزرق 2” للنجم المصري كريم عبد العزيز، رقما قياسيا، بحصده 100 مليون جنيه (نحو 6 ملايين دولار).

وبحسب سكاي نيوز عربية يعد الجزء الثاني من الفيلم المأخوذ عن رواية للكاتب أحمد مراد، أول فيلم في تاريخ السينما المصرية يحقق إيرادات تصل إلى الـ100 مليون جنيه، وفق ما ذكر موقع “اليوم السابع” المصري. و”الفيل الأزرق 2″ من إخراج مروان حامد، ويضم نخبة من نجوم الفن إلى جانب كريم عبد العزيز، هم نيللي كريم وشيرين رضا وهند صبري وإياد نصار. والفيلم من إنتاج شركة “سينرجى فيلمز”.

وتبدأ أحداث الجزء الثاني من الفيلم بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، ويجمع بين الدراما والغموض والرعب، ليصبح عملا فنا فريدا من نوعه في السينما العربية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لأول مرة.. فيلم مصري يكسر حاجز الـ100 مليون جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.