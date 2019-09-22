السفير البريطاني : لا توجد مؤشرات في الواقع تقول بوجود تغيير ثوري في السودان

قال السفير البريطاني بالخرطوم عرفان صديق إن التغيير في السودان قد حدث ولكن كثيرين لا يعلمون عما يجري في السودان، حتى الآن في الواقع وعلى حسب علمي من الزملاء في لندن؛ بالنسبة للمشاورات مع البرلمان البريطاني هناك أناس يشكون في التغيير، لذلك أنا قلت نحن موجودون هنا في السودان وعلى علم أن التغيير فعلاً هو تغيير حقيقي، وأضاف بحسب صحيفة السوداني – على الحكومة السودانية والشعب السوداني أن يقنعوا العالم كله، كيف ذلك؟ بتنفيذ السياسات؛ بتغيير أسلوب الحكم، فحتى الآن لا توجد مؤشرات كثيرة على الأرض بأنه يوجد تغيير ثوري، وعندما نرى هذه التغييرات ممكن تكون هناك ثقة أكثر من الغرب والحكومة الأمريكية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)