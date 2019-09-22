الإصابة الثانية تحرم مدافع الهلال من جهوده

أصبح عمار الدمازين قلب دفاع الهلال ،خارج حسابات صلاح محمد ادم مدير الجهاز الفني للفريق ، في الفترة القادمة بعد الإصابة الثانية التي تعرض لها اللاعب في فترة الإعداد بقطع في الربابط الهلالي للركبة. وبحسب صحيفة الجريدة سيخضع عمار الدمازين لعملية جراحية في الفترة القادمة الأمر الذي جعل عودته قريبا لمساعدة الفريق أمر صعبا . Advertisements الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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